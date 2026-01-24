“La ley se aplica para todos”: Justiniano sobre el ingreso de 32 maletas en un vuelo chárter

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, confirmó este viernes que se encontraron 79 kilos de marihuana en un inmueble vinculado al juez Hebert Zeballos, en el marco de las investigaciones por el caso conocido como “narcomaletas”.

El hallazgo derivó en la aprehensión del juez, quien será presentado ante un juez cautelar. La propiedad también estaría registrada a nombre de otra persona, cuya identidad no fue revelada por las autoridades.

“No hay cargo, no hay fuero, ni pasaportes que estén por encima de la ley”, afirmó Justiniano en conferencia de prensa, en referencia tanto al juez como a la exdiputada Laura Rojas, quien también es investigada y habría utilizado un pasaporte diplomático vencido en el marco del mismo caso.

Investigación en curso

Justiniano recalcó que la Fiscalía conduce la investigación sin injerencia del Gobierno, mientras que la Policía colabora en tareas operativas. El juez Zeballos, actualmente aprehendido, se acogió a su derecho al silencio y enfrenta acusaciones por al menos tres delitos, entre ellos asociación delictuosa.

Por su parte, la exdiputada y actual candidata Laura Rojas deberá declarar el lunes como testigo, mientras que otras personas también fueron citadas por el Ministerio Público.

“Hay un hecho verificable: un juez ha sido aprehendido y no ha gozado de ningún tipo de privilegio. La ley se aplica para todos sin distinción”, insistió el viceministro.

El proceso comenzó a raíz de denuncias sobre un viaje sospechoso desde el exterior que involucraba el ingreso de 32 maletas al aeropuerto de Viru Viru, presuntamente cargadas con marihuana líquida. La Fiscalía amplió el caso tras nuevas evidencias que vinculan a actores del sistema judicial y político.

Justiniano también confirmó que se investigan posibles irregularidades en el uso de pasaportes diplomáticos, y que todas las medidas adoptadas hasta el momento están respaldadas por la normativa legal vigente.

El caso continúa en etapa investigativa y ha captado la atención pública por su alcance dentro de estructuras del Estado.

