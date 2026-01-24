Cobra el bono PEPE, según la fecha de cumpleaños: Conozca el sistema de pago de la Gestora

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo ha puesto en marcha un operativo logístico sin precedentes para el pago del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE).

Este beneficio ha implementado un cronograma basado estrictamente en el día de nacimiento del ciudadano, una estrategia que busca distribuir la afluencia de personas de manera uniforme a lo largo del mes.

Según el instructivo oficial, el sistema funciona de manera cíclica: si usted nació un 26 de julio, su fecha habilitada para el primer cobro será el 26 de enero; si su fecha de nacimiento es el 12 de agosto, el pago se activará el 12 de febrero.

Esta lógica permite que los bancos no sufran las típicas aglomeraciones de inicio o fin de mes, facilitando una atención más digna y fluida para todos los bolivianos.

Sin embargo, es importante aclarar que si usted no pudo cobrar el bono de Bs 150 en los meses correspondientes, podrá hacerlo en un solo cobro de Bs 450 en el mes de abril. El pago tendrá vigencia hasta el 30 de abril.

