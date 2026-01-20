Todo por un like: hacen que una recién nacida elija su nombre con el celular y desatan polémica | VIDEO

Un video grabado en una sala de maternidad se volvió viral y abrió una ola de críticas y opiniones divididas en redes sociales. Las imágenes muestran a una bebé recién nacida “eligiendo” su nombre a través de una aplicación instalada en un teléfono celular, apenas minutos después de haber llegado al mundo.

En el clip, difundido principalmente en TikTok e Instagram, se observa cómo los padres colocan el celular frente a la pequeña, aún recostada en la camilla del hospital. En la pantalla aparece una ruleta digital con varios nombres, que uno de los adultos hace girar mientras los presentes observan expectantes.

Finalmente, la rueda se detiene en uno de los nombres, que es adoptado por la familia como el nombre oficial de la recién nacida. La escena termina entre risas, aplausos y expresiones de sorpresa, como si se tratara de un momento lúdico y simbólico.

El polémico video:

Creatividad vs. críticas

Aunque miles de usuarios celebraron la originalidad del gesto y lo calificaron como “tierno” o “divertido”, no tardaron en llegar las críticas. Muchos internautas cuestionaron el hecho de grabar y exponer a una bebé recién nacida para contenido viral.

Otros comentarios se centraron en el momento en el que los padres manipulan los dedos de la pequeña para simular su participación en la elección, lo que generó acusaciones de falta de cuidado y respeto.

“Todo es contenido ahora”, “no todo debería subirse a redes” y “es una recién nacida, no un juego”, fueron algunas de las reacciones más repetidas.

Un debate que vuelve a encenderse

El video reavivó la discusión sobre los límites de la exposición infantil en redes sociales, el uso de bebés para generar visualizaciones y hasta qué punto las decisiones simbólicas pueden transformarse en polémica cuando se comparten de forma masiva.

Mientras tanto, el clip sigue acumulando reproducciones y comentarios, confirmando que, incluso desde su primer día de vida, esta bebé ya se convirtió en protagonista del debate digital.

Mira la programación en Red Uno Play