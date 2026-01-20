Imágenes que impactan: tormenta de nieve provoca choque con casi 100 vehículos en Michigan, EE.UU.

Una escena de caos y desesperación se vivió la mañana de este pasado lunes en el oeste de Michigan, Estados Unidos, cuando una intensa tormenta de nieve provocó un choque múltiple que involucró a cerca de 100 vehículos sobre la Interestatal 196.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:19 (hora local), en el tramo comprendido entre Zeeland y Hudsonville, obligando al cierre total de la autopista entre las salidas 55 y 62. La magnitud del siniestro dejó imágenes impactantes: autos destruidos, camiones atravesados y una fila interminable de vehículos atrapados en medio de la nevada.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Ottawa, al menos 100 motorizados quedaron involucrados, entre ellos seis camiones de gran porte. Por su parte, la Policía Estatal de Michigan precisó que entre 30 y 40 camiones semirremolque formaron parte del choque en cadena, agravando aún más la situación.

Heridos y evacuación de emergencia

Las autoridades confirmaron que entre nueve y doce personas resultaron heridas, aunque no se registraron víctimas fatales. Muchos conductores quedaron atrapados durante horas dentro de sus vehículos, mientras la nieve seguía cayendo con fuerza.

Por motivos de seguridad, se les pidió permanecer dentro de los autos hasta que pudieran ser evacuados. Posteriormente, varios fueron trasladados en autobuses hasta la Hudsonville High School, donde se activó un operativo de asistencia.

Viento, nieve y “visibilidad blanca”

De acuerdo con el Centro de Pronóstico FOX, al momento del accidente se registraban nevadas intensas con efecto lago, ráfagas de viento de 40 a 64 km/h y una visibilidad reducida a solo 400 metros.

En algunos sectores, la nieve impulsada por el viento generó el fenómeno conocido como “visibilidad blanca”, una condición extrema que prácticamente anula la capacidad de ver la ruta, convirtiendo la conducción en una trampa mortal.

Especialistas señalaron que estas condiciones climáticas fueron determinantes para que el primer impacto desencadenara una reacción en cadena imposible de frenar.

Advertencias y cierre prolongado

La Policía Estatal de Michigan reiteró el llamado a extremar precauciones.

“Los fuertes vientos y la nieve cegadora crean condiciones de viaje extremadamente peligrosas. Conducir a exceso de velocidad aumenta el riesgo de accidentes graves”, advirtieron a través de redes sociales.

Las autoridades informaron que la I-196 permanecerá cerrada durante varias horas, mientras se completa la evacuación de los conductores y se retiran los vehículos y escombros de la calzada.

El episodio vuelve a encender las alarmas sobre los riesgos de circular durante tormentas invernales severas y refuerza la importancia de respetar las alertas meteorológicas antes de emprender viajes en rutas expuestas a fenómenos extremos.

