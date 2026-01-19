La comunidad católica y los residentes de la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, México, se encuentran conmocionados tras la difusión de un video que muestra la vulnerabilidad de los espacios sagrados. Una mujer irrumpió en la capilla del templo de Nuestra Señora del Rosario para asaltar a un grupo de adultos mayores que se encontraban en plena oración.

Amenazas de muerte en el altar

El incidente ocurrió el pasado lunes alrededor de las 17:00 horas. Según las imágenes registradas por las cámaras de vigilancia del recinto, la mujer —de unos 40 años de edad— ingresó de forma violenta a la capilla de adoración al Santísimo Sacramento.

Sin mostrar respeto por el lugar o la actividad de los presentes, la agresora se acercó a cinco personas de la tercera edad (cinco mujeres y un hombre, la mayoría superando los 70 años) exigiéndoles dinero de manera agresiva. Testigos y reportes locales indican que la mujer llegó a amenazar con "matar a sus hijos" si no accedían a sus peticiones de "cooperación".

"Qué ridículo": La reacción ante la falta de efectivo

Pese al tono intimidante, cuatro de las mujeres presentes aseguraron no portar dinero en ese momento. Ante la negativa, la asaltante reaccionó con desprecio y enojo. "¿No traes dinero? Qué ridículo", se escucha decir a la mujer en el audio del video que ya se ha vuelto viral en redes sociales.

Finalmente, la mujer solo logró obtener una moneda de un feligrés antes de abandonar el templo. Aunque no se reportaron agresiones físicas, el daño psicológico a las víctimas ha generado una ola de críticas hacia las autoridades locales.

Este suceso no es un hecho aislado. La Arquidiócesis de León ha manifestado su preocupación ante el incremento de robos y asaltos dentro de recintos religiosos en lo que va del año. Los portavoces de la iglesia han solicitado formalmente un refuerzo de la seguridad, lamentando que incluso las "casas de Dios" hayan dejado de ser espacios seguros para los ciudadanos más vulnerables.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si existe una denuncia penal formal, pero los vecinos han difundido la imagen de la responsable en plataformas digitales para alertar a otros barrios y facilitar su captura.

Mira la programación en Red Uno Play