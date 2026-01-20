A casi un mes del trágico incendio que cobró la vida de cuatro niñas bolivianas en Chile, el dolor de la familia se ve prolongado por la espera burocrática. Pese a las gestiones de la Cancillería boliviana y de los residentes en el exterior, los cuerpos aún no han sido repatriados debido a que los protocolos de identificación legal en casos de calcinamiento son extremadamente rigurosos y lentos.

Shirley Paredes, miembro del Consejo de Residentes Bolivianos en Chile, explicó que la madre de las pequeñas se encuentra en una vigilia constante, aguardando los resultados periciales. Debido a la naturaleza del siniestro, la identidad de las víctimas debe ser ratificada científicamente antes de que se autorice la liberación de los restos.

“Hay que realizar pruebas de ADN genéticas que comprueben en efecto que son los restos de sus hijas, para que puedan liberarlos”, afirmó Paredes.

De acuerdo con la normativa chilena, este tipo de peritajes forenses pueden extenderse hasta 30 días o más. Por esta razón, se estima que, en el mejor de los escenarios, el traslado de los cuerpos hacia Bolivia se concrete recién a finales de enero.

Por su parte, la Cancillería de Bolivia informó que mantiene un seguimiento permanente del caso y está brindando el apoyo necesario a la familia.

Sin embargo, las autoridades nacionales aclararon que el proceso depende enteramente de los tiempos oficiales y la autorización de las autoridades chilenas para proceder con el traslado final.

