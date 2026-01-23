Gobierno activa auxilio inmediato y rehabilitación ante desastres climáticos en el país

El Gobierno nacional, a través del Viceministerio de Defensa Civil, informó que las intensas lluvias en el país han dejado un saldo trágico de 33 personas fallecidas, 11 desaparecidos y aproximadamente 56,000 familias damnificadas. Ante esta situación, las autoridades ejecutan un plan de respuesta inmediata y rehabilitación que ya ha alcanzado a departamentos como Santa Cruz, La Paz y Oruro.

El viceministro Alfredo Troche lamentó las consecuencias de las riadas severas ocurridas desde fines del año pasado, especialmente en Santa Cruz, donde se registran alrededor de 178 viviendas destruidas en localidades como Achira y El Toro. Según la autoridad, el Estado actúa bajo dos mecanismos principales: la atención de emergencia y la rehabilitación posterior.

Respuesta inmediata: Fuerzas Armadas en primera línea

La autoridad explicó que ante eventos repentinos, como los sucedidos el 17 de noviembre o el 24 de diciembre, se activan operativos sin burocracia.

"Aquí no hay trámites, aquí no hay papeleos, aquí simplemente se trata de atender a las emergencias que ocurren de manera repentina (...) se activan nuestras Fuerzas Armadas", dijo.

Para ello, se cuenta con la Unidad de Emergencia y Ecología, con base en Santa Cruz pero con tuición nacional, cuyos efectivos "ya sea a través de agua, de tierra o de aire, lo que hacen es reaccionar inmediatamente ante la solicitud de las alcaldías" para rescatar a la población afectada.

Rehabilitación y ayuda humanitaria

Una vez superado el temporal agresivo, el Gobierno coordina con los municipios declarados en desastre para la entrega de suministros. Troche detalló que recientemente se realizó una importante entrega en el departamento de Oruro:

"Hemos entregado 435 toneladas de ayuda humanitaria distribuida entre arroz, entre azúcar, harina (...) una inversión de alrededor de 5,600,000 bolivianos para el departamento de Oruro", afirmó.

Esta fase de rehabilitación no solo incluye alimentos, sino también la entrega de horas máquina para el desbloqueo de caminos y derrumbes en coordinación con autoridades locales.

Análisis de Emergencia Nacional y prevención

Respecto a una posible declaratoria de emergencia a nivel nacional, el viceministro señaló que, por ahora, los niveles subnacionales están atendiendo las necesidades con sus propios recursos, según lo establece la Ley 602. No obstante, anunció que a fin de mes se reinstalará el Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias (Conarade).

"El Conarade es justamente la institución o la instancia que nos va a permitir trabajar ya en el análisis más pormenorizado de toda la situación para analizar si es que se puede declarar emergencia nacional".

Finalmente, la autoridad hizo un llamado a la prudencia ciudadana para evitar tragedias por imprudencia en ríos agresivos y subrayó que ya se están preparando para la temporada de incendios, tomando como alerta la severa situación que atraviesa el vecino país de Chile.

