Fiscalía realiza operativos en Viru Viru por caso ‘narcomaletas’

La Fiscalía realizó hace instantes las investigaciones en el aeropuerto Viru Viru mediante un operativo vinculado al polémico ingreso de 32 maletas a finales del año pasado. El caso cobró fuerza hoy tras señalarse que el equipaje llegó desde Estados Unidos en un jet privado con apenas dos pasajeros, involucrando presuntamente a una exdiputada y actual candidata.

El equipo de peritos busca evidencias de un supuesto tráfico de armas y drogas oculto tras el cargamento que burló los controles hace dos meses. La inspección en la terminal aérea pretende esclarecer diferentes ángulos del caso.

Durante el desarrollo de la intervención, el fiscal Julio César Porras evitó dar detalles técnicos para resguardar el avance de las diligencias actuales.

“Seguimos en plena investigación; ha sido un arduo trabajo, después les daremos más información”, declaró Porras mientras se realizaba el operativo.

Mira la programación en Red Uno Play