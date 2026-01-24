Diputado chileno: “Es muy triste lo que está pasando, hay familias que lo perdieron todo”

El diputado chileno Sebastián Videla expresó su profunda preocupación por la grave situación que atraviesa Chile, donde los incendios forestales ya han dejado más de 20 personas fallecidas y han consumido más de 40 mil hectáreas, principalmente en el sur del país.

“Es muy triste lo que está pasando. Hay familias que lo perdieron todo, personas que escaparon con lo puesto, autos quemados y mascotas que murieron”, afirmó Videla.

El legislador confirmó que la Fiscalía de Chile detuvo a un hombre de 39 años, de nacionalidad chilena, como presunto autor de uno de los incendios más letales. El sospechoso tiene antecedentes penales, aunque, según Videla, será la investigación la que determine responsabilidades.

“Cuesta creer que una sola persona pueda provocar tanto daño, pero hay que dejar que la investigación avance”, añadió.

Entre las posibles causas que se investigan están los intereses por tierras, asentamientos ilegales y la acción de pirómanos, aunque el diputado fue claro en señalar que no se puede confirmar ninguna motivación en esta etapa.

“Se habla incluso de recursos naturales y tierras raras, pero eso aún no se puede asegurar”, dijo.

Videla también advirtió que los equipos de emergencia están sobrepasados y que algunos incendios, aunque logran ser controlados, se reactivan en pocas horas. Para enfrentar la situación, brigadas internacionales, incluyendo una comitiva desde México, se sumaron a los trabajos.

El parlamentario explicó que se está trabajando en paralelo en la reconstrucción de las zonas afectadas, donde “en muchos sectores se perdió absolutamente todo”. Sin embargo, reconoció que ha habido problemas de coordinación entre el Gobierno central y algunos municipios.

A pesar de ello, la ayuda humanitaria está llegando, y Videla destacó el papel fundamental de la ciudadanía:

“Hay ayuda para niños, animales y familias completas. Influencers, figuras públicas y personas comunes se han volcado a colaborar”.

A esta tragedia se suman nuevas emergencias climáticas en el norte de Chile, especialmente en la región de San Pedro de Atacama, afectada por lluvias intensas.

“Es una época muy compleja para Chile. Las imágenes son dolorosas y generan mucha angustia, pero esperamos que esta situación pueda ir solucionándose con el trabajo de todos”, concluyó Videla.

