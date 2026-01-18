TEMAS DE HOY:
Cancillería de Bolivia lamenta víctimas por incendios forestales en el sur de Chile

La Cancillería boliviana expresó su apoyo al Gobierno y al pueblo chileno por la emergencia en Ñuble y Biobío y lamentó la pérdida de vidas.

Red Uno de Bolivia

18/01/2026 17:54

Tragedia por incendios en Chile: 16 muertos en Ñuble y Biobío. Foto: EFE

El Gobierno de Bolivia expresó su solidaridad con Chile ante los graves incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, en el sur de ese país, y lamentó la pérdida de vidas humanas provocada por la emergencia.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, por medio del canciller Fernando Aramayo Carrasco, manifestó su respaldo al Gobierno y al pueblo de la República de Chile, además de tomar conocimiento de la declaratoria de estado de excepción constitucional de catástrofe dispuesta por las autoridades chilenas.

En el pronunciamiento, Bolivia expresó sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y sus deseos de pronta recuperación para las personas heridas y afectadas por los incendios.

 

Asimismo, el Gobierno boliviano reconoció y valoró los esfuerzos que vienen realizando las autoridades chilenas y los equipos de emergencia desplegados en las zonas afectadas para mitigar los efectos de los siniestros.

El comunicado también reafirma los lazos históricos de amistad, solidaridad y cooperación que unen a Bolivia y Chile, destacando la importancia del apoyo mutuo frente a situaciones de emergencia.

El pronunciamiento fue emitido en La Paz el 18 de enero de 2026, en medio de una de las emergencias forestales más graves registradas recientemente en el sur de Chile.

