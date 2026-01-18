El presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío, en el sur del país, ante la propagación de incendios forestales que ya han provocado la evacuación de unas 20.000 personas.

La medida fue anunciada en la madrugada del domingo 18 de enero (hora local), mientras brigadistas combaten 19 focos activos en distintas zonas del país. Doce de ellos se concentran en Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

“Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Todos los recursos están disponibles”, publicó Boric en su cuenta oficial de X.

Zonas críticas: Penco y Lirquén

Las autoridades identificaron como sectores más afectados a los municipios de Penco y Lirquén, en la región del Biobío, donde habitan cerca de 60.000 personas. Las llamas han alcanzado áreas residenciales y se reportaron vehículos quemados en la vía pública.

“La zona de Penco y todo el sector de Lirquén es el más crítico y donde se han realizado más evacuaciones”, afirmó Alicia Cebrián, directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), en entrevista con el canal Mega.

Hasta el momento, no se ha emitido un reporte oficial sobre víctimas o viviendas dañadas.

Antecedentes recientes

Chile enfrenta incendios forestales de gran magnitud de forma recurrente en la zona centro-sur. Uno de los más devastadores ocurrió en febrero de 2024, en los alrededores de Viña del Mar, donde murieron 138 personas y más de 16.000 resultaron damnificadas, según datos oficiales.

Las condiciones climáticas, el viento y la sequedad del terreno continúan siendo factores de riesgo para la expansión de los incendios actuales.

Mira la programación en Red Uno Play