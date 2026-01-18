“Es una catástrofe”: incendios forestales dejan 16 fallecidos en el sur de Chile

Un total de 16 personas fallecidas dejaron los incendios forestales que afectan al sur de Chile, principalmente en las regiones de Ñuble y Biobío, informó este domingo el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

“Son personas que han sido encontradas en el lugar del despliegue del incendio”, señaló la autoridad, quien detalló que durante la madrugada se emitieron entre 87 y 88 alertas SAE para advertir a la población y ordenar evacuaciones preventivas.

Los incendios comenzaron el sábado y hasta ahora han obligado a evacuar a alrededor de 30.000 personas. Una de las zonas más golpeadas es la comuna de Penco, en la región del Biobío, ubicada a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

Ante la magnitud de la emergencia, el presidente Gabriel Boric decretó el Estado de Catástrofe en las zonas afectadas y anunció que viajará al lugar para evaluar la situación y reforzar las medidas adoptadas. Además, suspendió su agenda oficial prevista para el lunes, informó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

Desde el ámbito político, el presidente electo José Antonio Kast llamó a la unidad y señaló que “en este momento crítico de la emergencia no hay espacio para la política”, instando a priorizar la atención de las personas afectadas y el combate de los incendios.

En la región del Biobío, donde se registraron 15 de las 16 muertes, el gobernador Sergio Giacaman calificó la situación como “una catástrofe tan grave como la vivida en 2010 con el terremoto”.

El director regional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en Biobío, Esteban Krause, informó que el incendio en el sector de Penco ha consumido de manera preliminar unas 5.000 hectáreas. En Ñuble, la Conaf reportó nueve incendios activos que han afectado a más de 4.000 hectáreas.

Las tareas de extinción se han visto complicadas por condiciones climáticas adversas, con altas temperaturas y la presencia del viento Puelche, un fenómeno cálido y seco que reduce la humedad y favorece la propagación del fuego.

“Son condiciones bien adversas las que hemos enfrentado”, reconoció la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián.

Especialistas advierten que la frecuencia e intensidad de los incendios en Chile ha aumentado desde 2010 debido a la crisis climática, la megasequía prolongada y la expansión de zonas donde conviven áreas forestales y urbanas.

