Al menos cinco muertos y varios heridos tras descarrilar dos trenes en España

Al menos cinco personas murieron, varias resultaron heridas y un número no precisado permaneció atrapado tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el municipio de Adamuz, en la provincia de Córdoba, al sur de España.

El accidente ocurrió cuando un convoy de la empresa Iryo, que había salido de Málaga con destino a Madrid, descarriló aproximadamente una hora después de iniciar su recorrido e invadió la vía contigua. Por esa línea circulaba un tren Alvia de Renfe, que cubría el trayecto Madrid–Huelva, y que también terminó descarrilando.

Según fuentes cercanas a la investigación citadas por EFE, tres de las víctimas mortales viajaban en el tren Alvia y dos en el Iryo. Este último transportaba a 317 pasajeros, de acuerdo con datos proporcionados por la compañía.

Los dos últimos vagones del tren Iryo fueron los que se salieron de la vía, y uno de ellos quedó volcado sobre uno de sus costados, relató el periodista de Radio Nacional de España (RNE) Salvador Jiménez, quien viajaba en ese convoy al momento del siniestro.

Los pasajeros fueron evacuados, mientras los servicios de emergencia —bomberos, ambulancias y fuerzas policiales— se desplazaron a la zona. La entidad estatal Adif informó que el tráfico ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Andalucía fue interrumpido.

Las autoridades continúan con las labores de asistencia e investigación para determinar las causas del accidente y el estado exacto de los heridos

