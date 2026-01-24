Autopsia revela que brasileño murió por 36 disparos en San Ignacio

El médico forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Erick Saravia, confirmó que el ciudadano brasileño hallado sin vida en una vivienda de San Ignacio de Velasco murió a causa de múltiples impactos de arma de fuego en órganos vitales.

La autopsia legal determinó que la víctima recibió aproximadamente 36 impactos de bala en distintas partes del cuerpo, principalmente en la cabeza y el tórax. Según el informe forense, los disparos provocaron graves lesiones internas que causaron la muerte de manera inmediata.

“La causa de muerte es por proyectil de arma de fuego en órganos vitales”, señaló Saravia. Explicó que los disparos afectaron zonas como el cráneo y el tórax, comprometiendo órganos esenciales.

El forense indicó además que la víctima ya fue identificada y que llevaba pocos días habitando el inmueble donde fue encontrado sin vida.

El hecho ocurrió en el barrio Chiquitano, donde vecinos alertaron a la Policía tras descubrir el cuerpo dentro del domicilio. Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) realizó el levantamiento legal del cadáver y activó las investigaciones correspondientes.

Saravia señaló que, por la cantidad de disparos, se presume que el ataque tuvo la intención directa de quitarle la vida, por lo que una de las principales hipótesis que maneja el Ministerio Público es un posible hecho vinculado al crimen organizado o narcotráfico, aunque este extremo aún debe ser confirmado.

El caso continúa en etapa de investigación bajo dirección del Ministerio Público y la Policía, que trabajan para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

Mira la programación en Red Uno Play