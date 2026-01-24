La Selección de México ya está en Santa Cruz para enfrentar a Bolivia en el Tahuichi

De acuerdo con el cronograma establecido, el seleccionado azteca realizará este sábado el reconocimiento del estadio Tahuichi Aguilera y cumplirá su última práctica, cerrando así su preparación para el encuentro programado para este domingo.
La Selección de México arribó la noche de este viernes a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde este domingo enfrentará a Bolivia en un partido amistoso internacional que se disputará en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.
El combinado azteca se trasladó directamente a su hotel de concentración tras su llegada, sin brindar declaraciones a los medios de comunicación. El cuerpo técnico decidió mantener el hermetismo previo al compromiso frente a La Verde.
De acuerdo con el cronograma establecido, el seleccionado mexicano realizará este sábado el reconocimiento del estadio Tahuichi Aguilera y cumplirá su última práctica a las 11:00, cerrando así su preparación para el encuentro programado para las 15:30 del domingo.
México llega a este compromiso luego de disputar un amistoso ante Panamá, al que derrotó por 0-1 con un autogol en los minutos finales del partido.
El duelo servirá como una nueva prueba para ambos seleccionados, que buscan dar rodaje a jugadores alternativos y evaluar variantes de cara a futuros compromisos internacionales.
