Deportes

La Selección de México ya está en Santa Cruz para enfrentar a Bolivia en el Tahuichi

De acuerdo con el cronograma establecido, el seleccionado azteca realizará este sábado el reconocimiento del estadio Tahuichi Aguilera y cumplirá su última práctica, cerrando así su preparación para el encuentro programado para este domingo.

Charles Muñoz Flores

24/01/2026 9:28

El Tri llegó a Santa Cruz y reconoce este sábado el estadio Tahuichi. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

La Selección de México arribó la noche de este viernes a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde este domingo enfrentará a Bolivia en un partido amistoso internacional que se disputará en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

El combinado azteca se trasladó directamente a su hotel de concentración tras su llegada, sin brindar declaraciones a los medios de comunicación. El cuerpo técnico decidió mantener el hermetismo previo al compromiso frente a La Verde.

De acuerdo con el cronograma establecido, el seleccionado mexicano realizará este sábado el reconocimiento del estadio Tahuichi Aguilera y cumplirá su última práctica a las 11:00, cerrando así su preparación para el encuentro programado para las 15:30 del domingo.

México llega a este compromiso luego de disputar un amistoso ante Panamá, al que derrotó por 0-1 con un autogol en los minutos finales del partido.

El duelo servirá como una nueva prueba para ambos seleccionados, que buscan dar rodaje a jugadores alternativos y evaluar variantes de cara a futuros compromisos internacionales.

 

