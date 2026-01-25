TEMAS DE HOY:
Atención: este es el onceno titular de México para enfrentar a Bolivia

Javier Aguirre ya definió el equipo titular que saldrá a la cancha en el Tahuichi para el amistoso ante Bolivia. 

Martin Suarez Vargas

25/01/2026 9:00

Santa Cruz, Bolivia.

El director técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, confirmó el once titular que enfrentará a Bolivia en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en el duelo que se disputará en instantes. La alineación ya está definida y el equipo está listo para saltar al campo con el objetivo de sumar minutos de preparación de cara al Mundial 2026.

A continuación, el onceno titular presentado por México para el encuentro frente a Bolivia:

Foto: Internet.

