Atención: este es el onceno titular de México para enfrentar a Bolivia

El director técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, confirmó el once titular que enfrentará a Bolivia en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en el duelo que se disputará en instantes. La alineación ya está definida y el equipo está listo para saltar al campo con el objetivo de sumar minutos de preparación de cara al Mundial 2026.

A continuación, el onceno titular presentado por México para el encuentro frente a Bolivia:

Foto: Internet.

Mira la programación en Red Uno Play