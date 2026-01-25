¡Atención! Conozca el historial entre las selecciones de Bolivia y México

Bolivia y México sumarán un nuevo enfrentamiento a su historial cuando se midan nuevamente en un partido internacional, una rivalidad que a lo largo de los años ha tenido un claro dominio del combinado azteca. En total, ambas selecciones se enfrentaron en 13 ocasiones, entre compromisos oficiales y amistosos, con un balance ampliamente favorable para México.

El primer cruce entre ambos se dio en la Copa América de 1993, torneo en el que igualaron sin goles. Sin embargo, la única victoria de Bolivia frente a México se registró en la Copa América de 1997, cuando La Verde se impuso por 3-1 en un duelo histórico. Desde entonces, el seleccionado boliviano no volvió a vencer al Tri.

El registro general indica 10 triunfos para México y dos empates, además de la única victoria boliviana. En los partidos amistosos, la supremacía mexicana ha sido aún más notoria, con resultados contundentes en varias ediciones, incluyendo victorias por amplios márgenes y triunfos ajustados en los encuentros más recientes.

Este panorama histórico plantea un desafío importante para Bolivia, que buscará mejorar sus números y acortar distancias ante un rival que, tradicionalmente, le ha sido esquivo. El próximo duelo representará una nueva oportunidad para La Verde de escribir una página distinta en un historial que, hasta ahora, ha tenido un claro protagonista.

