Victorias, empates y goleadas: así es el historial de 'La Verde' frente a Brasil jugando en casa

La historia de Bolivia jugando como local ante Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas está marcada por momentos de gloria, decepción y partidos memorables. En total, ambas selecciones se enfrentaron ocho veces en suelo boliviano, con tres victorias para cada lado y dos empates. La última victoria de la Verde frente a la Canarinha se remonta a 2009, cuando Edgar Olivares y Marcelo Martins anotaron los goles del 2-1 durante las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010.

El primer enfrentamiento oficial se dio el 22 de febrero de 1981, en el camino hacia España 1982, con triunfo brasileño por 2-1. Posteriormente, en las Eliminatorias a México 1986, Bolivia cayó 0-2 en Santa Cruz, decisión que había tomado la Federación Boliviana de Fútbol de jugar fuera de La Paz bajo la presidencia de Edgar Peña.

Uno de los hitos más recordados se produjo el 25 de julio de 1993, en las Eliminatorias a Estados Unidos 1994, cuando Bolivia rompió un invicto de casi 40 años de Brasil en casa y ganó 2-0 con goles de Marco Antonio Etcheverry y Álvaro Peña. Otro momento histórico llegó el 7 de noviembre de 2001, en las Eliminatorias a Corea-Japón 2002, con victoria 3-1 gracias a Líder Paz y el doblete de Julio César Baldivieso, incluyendo un gol de tiro libre desde casi mitad de cancha.

En Alemania 2006, Bolivia y Brasil igualaron 1-1 el 9 de octubre de 2005, con goles de Juninho para Brasil y José Alfredo Castillo para Bolivia, mientras que en Sudáfrica 2010, el 11 de octubre de 2009, la Verde volvió a imponerse 2-1 con anotaciones de Olivares y Martins, dejando a Julio César en el arco brasileño.

El historial más reciente muestra contrastes: en Rusia 2018, Bolivia consiguió un empate 0-0 frente a un Brasil con todas sus estrellas, incluyendo a Neymar, gracias a una actuación destacada de Carlos Lampe, ocurrió el 5 de octubre de 2017. Sin embargo, en Qatar 2022, la Canarinha se tomó revancha con una contundente goleada 4-0 el 29 de marzo de 2022, con goles de Lucas Paquetá, Bruno Guimarães y Richarlison, quien marcó un doblete.

Con este contexto, Bolivia llega al duelo del martes con la obligación de ganar y la esperanza de un tropiezo de Venezuela ante Colombia, que permitiría a la Verde escalar al repechaje. La historia demuestra que enfrentar a Brasil de local ha sido un terreno fértil para sorpresas, y la Selección Nacional buscará sumar un nuevo capítulo histórico.

Mira la programación en Red Uno Play