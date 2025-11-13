“Estamos entrando en la fase final”: Así avanza la remodelación del estadio Tahuichi

La remodelación del estadio Tahuichi avanza y este jueves la unidad móvil del programa El Mañanero de la Red Uno de Bolivia visitó la obra para mostrar el progreso de la infraestructura.

José Luis Gómez, secretario de Gestión de la Gobernación, detalló el estado de la obra:

“Estamos más tranquilos, hemos pasado los cuellos de botella de esta obra. Ha sido tan difícil, pero ha entrado en la recta de aceleración. Como ustedes pueden ver, el techado tanto de la recta de preferencia como de general está concluyendo, y el techado es donde se sustenta las luminarias, lo cual quedaría terminada en el lapso de entre 10 y 15 días. Recordar que las luminarias las trae Conmebol, es un aporte de Conmebol y están ya en la Aduana de Santa Cruz, según nos informan, y la empresa que ellos contrataron para instalarla está lista. Entonces la parte del techado, que es fundamental para el tema de las luminarias, está avanzada”.

Sobre la cancha y las instalaciones, Gómez agregó:

“La cancha está impecable y las casetas de transmisión y los palcos son modulares; se está trabajando en los talleres de las empresas constructoras. En estos momentos hay cinco empresas constructoras para finalizar esta parte, la zona de competición, que una novedad está debajo de lo que es general: está la sala VAR/VOR y los camerinos de VOR. Los equipos van a ingresar por la parte baja de general; ahora a la cancha se ha construido un túnel desde los camerinos donde siempre están, y terminada esa parte, la parte modular de palcos y de casetas en la parte de afuera de preferencia, hay dos torres a medio construir por donde están los ascensores que llevan a la zona de palco y una torre de ascensores en la parte trasera de general para que se pueda acceder tanto a las casetas de transmisión como a la parte alta”.

Sobre los plazos de finalización, mencionó:

“Nosotros, de acuerdo al cronograma, pensamos tener listo el estadio en los últimos días de diciembre para poder hacer unas pruebas logísticas y, teniendo en cuenta las inclemencias del tiempo, nos puedan dar un poco de margen para tenerla puesta a punto los primeros días de enero, porque el compromiso es que se inaugure en el primer partido amistoso de la selección en este estadio, previo al repechaje. Estaríamos a tiempo y nos hemos reunido con la gente de Oriente y de Blooming, que están ansiosos de poder volver al estadio tanto por lo que significa como por el aforo y la parte económica. Si en diciembre se concluye la obra como nosotros tenemos pensado, seguramente nos reuniremos y veremos qué más se puede hacer. Después de todo lo complejo que ha sido esta obra, después de toda la tensión que hubo por el tema de la Sudamericana, sabiendo que hay confirmada la Sudamericana para 2027, ya hemos salido del cuello de botella, estamos entrando en la fase final; de los 20 palcos, tenemos 14 palcos. La cancha está lista, la satisfacción de tener una cancha de primer nivel sudamericano es satisfactoria”.



Según se conoce, el estadio Tahuichi albergará el partido de despedida de la selección ante su hinchada, antes emprender viaje a México para jugar el repechaje mundialista en México en marzo del 2026.

