“Queremos que esté en condiciones”: aceleran trabajos para el regreso del fútbol al Tahuichi

Santa Cruz se encuentra un paso más cerca de contar nuevamente con su histórico estadio Tahuichi Aguilera para el fútbol profesional. Según informaron desde la Gobernación de Santa Cruz, se están agilizando las gestiones y regularizando la documentación pendiente para que el coloso cruceño vuelva a abrir sus puertas, tras la remodelación que actualmente se está realizando.

José Luis Gómez, secretario de Gestión Institucional, adelantó que el gobernador Luis Fernando Camacho dará a conocer la próxima semana, la fecha estimada de entrega del estadio.

“Queremos que el Tahuichi esté en condiciones adecuadas para recibir nuevamente al fútbol y todas las actividades que forman parte de su historia”, afirmó.

La remodelación, que actualmente alcanza un 30% de avance, incluye la culminación del techado para luminarias, la construcción de torres para ascensores, el área de precompetición y la habilitación de 20 palcos. La obra cuenta con financiamiento mixto de la UPRE, la Conmebol y la Gobernación mediante concesión de palcos.

El pasado 11 de septiembre se conoció que el estadio Ramón Tahuichi Aguilera ya no será sede de la final única de la Copa Sudamericana, debido a los retrasos en la obra. Sin embargo, Fernando Costa presidente del a Federación Boliviana de Fútbol (FBF) adelantó que el mismo escenario, ya fue propuesto para que sea sede de la final en el 2027.

