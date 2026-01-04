[Video] El Tahuichi se alista para su reapertura tras ocho meses de obras

El estadio Ramón Aguilera Costas se prepara para reabrir sus puertas luego de ocho meses de trabajos de remodelación, en un retorno que marcará un nuevo capítulo para el principal escenario deportivo de Santa Cruz. El amistoso entre Bolivia y México, programado para el 25 de enero, servirá como el primer evento oficial tras el cierre del recinto.

Si bien el encuentro significará el reestreno del estadio ante el público, las obras no estarán concluidas en su totalidad. De acuerdo con los reportes más recientes, el avance supera el 30 por ciento registrado en diciembre, aunque el proyecto aún se encuentra en ejecución y no alcanzará el cien por ciento para esta presentación.

La renovación del Tahuichi contempla distintas fuentes de financiamiento. Por un lado, la Unidad de Proyectos Especiales, dependiente del Gobierno, tiene a su cargo una inversión planificada de 44 millones de bolivianos. A esto se suma un monto aún no precisado por Conmebol, destinado específicamente al mejoramiento del césped y del sistema de iluminación.

Como tercera fuente, la Gobernación cruceña proyecta destinar otros 44 millones de bolivianos para la construcción de palcos, rampas de acceso y torres de sensores. Con estos trabajos, el estadio avanza paso a paso hacia su objetivo de convertirse en el recinto deportivo más moderno y completo del país.

