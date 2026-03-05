La millonaria suma que ganó Blooming por meterse a la fase de grupos de la Sudamericana

Blooming eliminó a San Antonio de Bulo Bulo tras imponerse por 3-0 en partido único y selló su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Con este resultado, el equipo académico no solo avanzó deportivamente, sino que también obtuvo un significativo ingreso económico.

Por meterse a la fase de grupos, Blooming recibió 900.000 dólares, monto que se suma a los 125.000 dólares obtenidos previamente por clasificar a la Sudamericana. En total, el club cruceño acumuló 1.025.000 dólares en premios otorgados por la Conmebol.

Ahora, el conjunto académico aguardará el sorteo de la Copa Sudamericana, programado para el 19 de marzo, donde conocerá a sus rivales y el grupo que integrará en la próxima etapa.

Los goles del triunfo fueron convertidos por Jhord Bayron Garcés a los 65 minutos, Anthony Vázquez Arcila a los 83’ y Roberto Hinojosa a los 86’, sellando una contundente victoria que desató la celebración celeste.

Mira la programación en Red Uno Play