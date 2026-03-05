TEMAS DE HOY:
Feminicidio La Paz Billetes de la serie B Infanticidio

27ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

La millonaria suma que ganó Blooming por meterse a la fase de grupos de la Sudamericana

El celeste cruceño goleó 3-0 a San Antonio de Bulo Bulo y aseguró su pase a la siguiente instancia del torneo continental, sumando una importante cifra a sus arcas. 

Martin Suarez Vargas

05/03/2026 11:50

Jugadores de Blooming celebrando uno de los goles ante San Antonio de Bulo Bulo. Foto: Club Blooming.

Escuchar esta nota

Blooming eliminó a San Antonio de Bulo Bulo tras imponerse por 3-0 en partido único y selló su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Con este resultado, el equipo académico no solo avanzó deportivamente, sino que también obtuvo un significativo ingreso económico.

 

Por meterse a la fase de grupos, Blooming recibió 900.000 dólares, monto que se suma a los 125.000 dólares obtenidos previamente por clasificar a la Sudamericana. En total, el club cruceño acumuló 1.025.000 dólares en premios otorgados por la Conmebol.

Ahora, el conjunto académico aguardará el sorteo de la Copa Sudamericana, programado para el 19 de marzo, donde conocerá a sus rivales y el grupo que integrará en la próxima etapa.

Los goles del triunfo fueron convertidos por Jhord Bayron Garcés a los 65 minutos, Anthony Vázquez Arcila a los 83’ y Roberto Hinojosa a los 86’, sellando una contundente victoria que desató la celebración celeste.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD