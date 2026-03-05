La millonaria suma que ganó Blooming por meterse a la fase de grupos de la Sudamericana

El celeste cruceño goleó 3-0 a San Antonio de Bulo Bulo y aseguró su pase a la siguiente instancia del torneo continental, sumando una importante cifra a sus arcas.
05/03/2026 11:50
Escuchar esta nota
Blooming eliminó a San Antonio de Bulo Bulo tras imponerse por 3-0 en partido único y selló su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Con este resultado, el equipo académico no solo avanzó deportivamente, sino que también obtuvo un significativo ingreso económico.
Ahora, el conjunto académico aguardará el sorteo de la Copa Sudamericana, programado para el 19 de marzo, donde conocerá a sus rivales y el grupo que integrará en la próxima etapa.
Los goles del triunfo fueron convertidos por Jhord Bayron Garcés a los 65 minutos, Anthony Vázquez Arcila a los 83’ y Roberto Hinojosa a los 86’, sellando una contundente victoria que desató la celebración celeste.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30