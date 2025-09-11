Imágenes exclusivas de Red Uno muestran cómo luce el estadio Tahuichi Aguilera

La Red Uno de Bolivia captó en exclusiva imágenes del estadio Ramón Tahuichi Aguilera, escenario que finalmente quedó descartado como sede de la final única de la Copa Sudamericana 2025 debido al retraso en las obras de refacción. La Conmebol determinó que Santa Cruz pierda la sede tras constatar que no se cumplió con el 50% de las exigencias establecidas en la última inspección.

En las imágenes se observa que el césped de la cancha ya está colocado y luce terminado; sin embargo, persisten retrasos en áreas civiles como el palco oficial y la instalación de butacas, evidenciando que aún queda mucho por avanzar.

Pese a este panorama, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, anunció que Bolivia ya postuló nuevamente al Tahuichi para albergar la final de la Sudamericana 2027. Costa explicó que solo le faltan cuatro votos para que nuevamente el Tahuichi sea aceptado como sede.

Cabe recordar que la final de 2026 ya tiene sede confirmada: Barranquilla, Colombia, mientras que Asunción acogerá la final del 2025.

Mira la programación en Red Uno Play