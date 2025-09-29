El estadio Tahuichi se preparará para su reinauguración con dos amistosos de La Verde

La Gobernación de Santa Cruz confirmó que la remodelación del estadio Ramón Tahuichi Aguilera supera ya el 40% de ejecución y que la entrega oficial está programada para la segunda quincena de diciembre.

Con este anuncio, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) presentó el plan para inaugurar el renovado escenario con dos encuentros amistosos de la selección nacional a fines de enero.

El primer compromiso será el 25 de enero frente a un representativo de la Concacaf, mientras que el 31 del mismo mes Bolivia enfrentará a un combinado africano. Ambos choques servirán de preparación antes del viaje de la Verde a México, donde disputará los partidos de repechaje rumbo a la competencia internacional.

