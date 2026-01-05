A 20 días de la reapertura, el Tahuichi espera el partido Bolivia Vs México

A 20 días de la reapertura del estadio Ramón Tahuichi Aguilera, las obras de readecuación ingresan en su etapa final con miras a los partidos internacionales que albergará el principal escenario deportivo de Santa Cruz, entre ellos el duelo de la selección boliviana frente a México, programado para el 25 de enero.

José Luis Gómez secretario de gestión de la Gobernación de Santa Cruz informó que, la parte estructural del estadio, considerada la más compleja, se encuentra prácticamente concluida y que actualmente los trabajos se concentran en áreas modulares y rutas críticas dentro de la zona de competición, cumpliendo un cronograma coordinado con la Federación y las empresas constructoras.

“La parte estructural es la parte que siempre es compleja, prácticamente está concluida. Ahora estamos trabajando en las partes modulares, hay algunas rutas críticas en zona de competición, unas obras civiles. Hemos trabajado todos estos feriados con el equipo técnico, con la Federación y con las empresas constructoras para establecer un cronograma de habilitación del estadio y una evaluación el día 20”, explicó.

Gómez señaló que el objetivo es tener el estadio en óptimas condiciones para la reapertura y que esta semana se avanzará en acuerdos que permitirán una segunda etapa de modernización del Tahuichi, con estándares internacionales.

“El objetivo principal es tener el estadio al cien por ciento para la reapertura del torneo. Esta semana vamos a trabajar en dos grandes acuerdos que van a permitir iniciar una segunda etapa de modernización del Tahuichi para tener el estadio a nivel internacional, no solo cumpliendo los requerimientos de la Conmebol, sino poniéndolo en el escenario de la región para grandes eventos”, manifestó.

En relación al sistema de iluminación, indicó que las luminarias fueron provistas por la Conmebol y que su instalación está a cargo de una empresa brasileña, lo que condiciona los tiempos y el horario de los partidos.

“El partido debería jugarse a las 15:00 por el tema de las luces. La Conmebol ha dotado las luminarias y contrató a una empresa brasileña para la instalación. Nosotros no podemos tocar esas luces por un tema de garantías, porque es un trabajo llave en mano”, detalló.

Finalmente, remarcó la responsabilidad que implica la reapertura del estadio, tanto por la inversión realizada como por la seguridad del público, considerando la capacidad del escenario.

“El Tahuichi va a quedar para 31.400 personas y hay una responsabilidad civil con la gente. Más allá de lo deportivo y del espectáculo, congrega a mucha gente, por eso estamos trabajando dentro del cronograma”, concluyó.

En el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, Bolivia enfrentará a México el 25 de enero y posteriormente rivalizará ante República Dominicana el 31, antes del repechaje.

Mira la programación en Red Uno Play