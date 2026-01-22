TEMAS DE HOY:
¡Atención! Así luce el Tahuichi a días del amistoso Bolivia vs México (Video)

Te mostramos cómo está el templo del fútbol cruceño a días de albergar el partido amistoso entre la Verde y el seleccionado mexicano. 

Martin Suarez Vargas

22/01/2026 14:25

Foto del estadio Tahuichi, dron de la Red Uno de Boliva.
Santa Cruz, Bolivia.

En estas condiciones se encuentra el estadio Tahuichi este jueves 22 de enero de 2026, previo al partido entre Bolivia y México. Su remodelación va afinando detalles y ofrece una vista espectacular desde las graderías y el gramado de la cancha.

El principal escenario deportivo cruceño será estrenado el próximo domingo con el amistoso entre el combinado nacional y México. El personal de trabajo solo afina detalles para dejar la infraestructura en óptimas condiciones.

La general, la butaca y las cabinas radiales, así como las curvas de Oriente y Blooming, van tomando forma para albergar a los hinchas que asistirán el domingo. Por otro lado, la selección nacional de fútbol será el primer equipo en pisar el remodelado Tahuichi durante las prácticas de esta jornada. México lo hará el viernes, ya que llega en horas de la madrugada.

