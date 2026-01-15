Acuerdo entre Entel y la Gobernación digitalizará el Tahuichi Aguilera

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y la Gobernación de Santa Cruz suscribieron un acuerdo orientado a la modernización tecnológica del estadio Ramón Tahuichi Aguilera. El objetivo es convertirlo en el escenario deportivo más moderno del país en materia de conectividad y digitalización.

Durante la conferencia de prensa, el gerente general de Entel, Jorge Francisco del Solar, manifestó:

“Hoy es un día de mucha alegría para nosotros. Este convenio de apoyo es muy importante, porque este proyecto es un acercamiento con Santa Cruz y permitirá contribuir para que el Tahuichi sea el estadio más moderno de Bolivia y el más digital”.

A su turno, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, explicó que el acuerdo permitirá elevar el nivel del estadio a estándares internacionales.

“Este convenio permitirá que el Ramón Tahuichi Aguilera sea el estadio más moderno del país en cuanto a conectividad, igual a los mejores estadios del mundo. Vamos a trabajar en mejorar los estándares de calidad del internet, universalizar el acceso y optimizar los servicios mediante tecnología”, afirmó.

Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recordó que la reapertura del estadio fue uno de los principales objetivos de su gestión.

“Desde el primer día establecimos que uno de los objetivos principales era la reapertura del Tahuichi. Encontramos predisposición y apoyo del Gobierno, a través de Entel, lo que nos permitió firmar un convenio fundamental”, señaló.

Camacho añadió que este avance beneficiará a la Federación, a los clubes y a la prensa deportiva, que ahora contará con conectividad estable y de calidad, y destacó el trabajo voluntario realizado en el estadio.

“Eso es el alma del espíritu cruceño. No hay barreras ni fronteras, solo metas por cumplir”, concluyó.

