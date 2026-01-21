¡Impresionante! Colocaron la pantalla de tiempo y marcador en el estadioTahuichi

La pantalla de marcador de un partido de fútbol fue colocada este miércoles en el estadio Tahuichi, luego de mucho tiempo, como parte de los últimos detalles de cara al partido amistoso ante la selección de México, anfitriona del Mundial, que se disputará este domingo.

Foto: Red Uno Bolivia.

La instalación del tablero de resultados en la curva poniente del estadio Ramón Tahuichi Aguilera es una de las principales novedades que se presentarán este domingo en el amistoso entre bolivianos y mexicanos, desde las 15:30.

Foto: Red Uno Bolivia.

Por otro lado, en esta jornada también se puso a punto el nivel del gramado del coloso cruceño, dejando todo listo para el reestreno del estadio, que promete un gran espectáculo para los hinchas que se den cita al encuentro.

Los fanáticos que asistan este domingo tendrán dos privilegios: ser los primeros en ver el remodelado estadio Ramón Tahuichi Aguilera y alentar a la selección boliviana, que disputará su último partido amistoso de preparación de cara al repechaje, desde las 15:30, en el templo cruceño.

