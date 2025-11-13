¡Increíble pero cierto! Orden judicial prohíbe que un gato salga de su casa: conozca la insólita razón

En el sur de Francia, un gato naranja llamado Rémi se convirtió en protagonista de una historia tan inusual como polémica. Su dueña, Dominique Valdez, recibió una orden judicial que la obliga a mantener al felino dentro de casa, luego de que un vecino denunciara que el animal solía invadir su jardín y causar destrozos menores.

El conflicto vecinal, que comenzó como una simple queja, terminó escalando hasta los tribunales. El juez dictaminó que la propietaria debía pagar una multa de 1.250 euros por daños y costos legales, además de una sanción adicional de 30 euros cada vez que Rémi vuelva a cruzar la valla que separa ambas propiedades.

Sin embargo, el caso volvió a cobrar fuerza meses después. El vecino volvió a denunciar al gato por presuntas “reincidencias”, y ahora el tribunal estudia aumentar la multa a 2.000 euros y fijar una penalidad de 150 euros por cada nueva infracción.

Desde entonces, Rémi vive prácticamente bajo arresto domiciliario. Dominique asegura que intenta cumplir con la sentencia, pero que su mascota no entiende lo que ocurre.

“Mi gato está estresado. Pasa el día maullando frente a la ventana, queriendo salir. No es justo para él”, declaró la mujer a medios locales.

La historia ha encendido un debate nacional sobre los límites de la libertad animal y la responsabilidad de los dueños de mascotas. Mientras algunos vecinos y usuarios en redes sociales respaldan la decisión judicial —argumentando que los animales deben ser controlados como cualquier otro ser bajo custodia—, otros consideran que el fallo es desproporcionado y peligroso, pues podría abrir la puerta a exigir que los gatos vivan atados o confinados.

Grupos defensores de los derechos de los animales, como la Liga para la Protección de los Animales (LPA), expresaron su preocupación:

“Obligar a un gato a vivir encerrado por orden judicial es una medida extrema. Es una cuestión de bienestar animal”, afirmaron en un comunicado.

Mientras tanto, Rémi sigue mirando el mundo desde detrás de un vidrio, sin comprender que su curiosidad lo llevó a convertirse en el primer gato con sentencia judicial de Francia.

Mira la programación en Red Uno Play