Luchadora de jiu-jitsu revela brutal mordida de su oponente en pleno combate (VIDEO)

La atleta estadounidense de jiu-jitsu Ana Bozovic se convirtió en el centro de atención en redes sociales tras mostrar las profundas marcas que una oponente le dejó en el brazo durante un combate del torneo Naga Jiu-Jitsu. El incidente, que terminó con la descalificación inmediata de la rival, ocurrió mientras Bozovic dominaba claramente el enfrentamiento.

En sus propias palabras, Ana describió la situación con detalle: "Sí, ese es mi antebrazo después del combate en el torneo de grappling jiu-jitsu Naga en Miami el fin de semana pasado. Dejaré que las marcas de mordeduras hablen por sí solas", escribió junto a las imágenes del brazo marcado.

La luchadora explicó que el ataque ocurrió mientras su oponente estaba boca abajo. "Mi oponente es cinturón marrón y pesa unos 9 kilos más que yo. Lo menciono porque me dio la fuerte impresión de que se creía una abusona, y a mí me encanta darles una paliza a los abusones", agregó.

Sobre la reacción de la rival, Bozovic fue clara: "Para que conste, no se disculpó en absoluto y dijo que no lo hizo a propósito. Es increíble que esto no ocurra más a menudo, si puede suceder por accidente".

El árbitro reaccionó de inmediato al ver las mordeduras y llamó al juez principal, quien exclamó: "¿Qué demonios es eso?", descalificando a la agresora. "Fue un combate totalmente desigual; lo dominé desde el derribo. El árbitro era un profesional y manejó la situación muy bien", destacó la atleta.

A pesar del incidente, Ana Bozovic aseguró que su brazo ya se encuentra mucho mejor y relativizó la situación: "Fue una buena experiencia. Y, como se esperaba, una buena puesta a punto para las pruebas de ADCC del próximo fin de semana. Gracias a todos por los mensajes".

El video del momento ha generado gran repercusión en redes sociales, mostrando la crudeza del combate y la firme reacción de la estadounidense frente a un episodio que bien podría considerarse un acto de agresión inusual en competencias de jiu-jitsu.

Mira el video:

