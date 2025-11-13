¡Caos en la Av. Rubén Darío! Cuatro vehículos protagonizan choque en cadena bajo la lluvia

Alrededor de las 17:00 horas de este miércoles, mientras la lluvia caía sobre la ciudad, cuatro vehículos se vieron involucrados en un choque en cadena en la avenida Rubén Darío y la calle Honorato Salazar, de la ciudad de Cochabamba.

Según testigos y las imágenes compartidas con nuestro medio, un taxi vagoneta fue el primero en verse involucrado en el accidente, aunque debido al ángulo de la cámara no se logró captar el primer impacto. Este vehículo colisionó con un automóvil blanco, que a su vez chocó con otros dos vehículos que circulaban adelante.

Tras el incidente, el conductor del vehículo negro que originó la colisión se dio a la fuga, generando la indignación de los afectados, quienes solicitaron a la policía dar con su paradero.

Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque los cuatro motorizados presentan daños materiales de distinta gravedad. Las autoridades recomiendan precaución a los conductores en días de lluvia y refuerzan la vigilancia en la zona para evitar accidentes similares.

Mira el video:

