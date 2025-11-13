TEMAS DE HOY:
Deportes

Hincha, conozca el historial entre Bolivia y Corea del Sur antes del amistoso FIFA

La Verde se medirá nuevamente con los asiáticos este viernes en Seúl, tras varios empates y una derrota en los duelos previos. 

Martin Suarez Vargas

13/11/2025 13:55

Miguelito Terceros, figura de Bolivia, y Son Heung-min futbolista destacado de Corea del Sur. Foto: Internet.
Bolivia.

Bolivia se medirá ante Corea del Sur este viernes a partir de las 07:00 de la mañana, en la ciudad de Seúl, por un encuentro amistoso programado dentro de la Fecha FIFA. El partido será transmitido por Red Uno de Bolivia.

En cuanto al historial entre ambas selecciones, el primer enfrentamiento se registró en 1994 y terminó igualado 0-0. Años más tarde, en 2018, ambos equipos se volvieron a ver las caras en otro amistoso que también concluyó sin goles. Sin embargo, en 2019, Corea del Sur se impuso por la mínima diferencia (1-0), marcando su única victoria en los duelos amistosos ante la selección nacional.

La Verde buscará romper esa racha este viernes, en lo que será una nueva oportunidad para medir su nivel internacional y seguir consolidando el trabajo del cuerpo técnico y los jugadores convocados.

