Voraz incendio afecta el edificio de una aseguradora en Argentina; evacuaron a 200 personas

Un incendio se desató este jueves por la mañana en el edificio Zurich, ubicado en la intersección de las calles Cerrito y Marcelo T. de Alvear, en el barrio porteño de Retiro, provocando una gran columna de humo negro visible desde distintos puntos de la ciudad.

El fuego comenzó en la terraza, sobre el piso 12, en la torre de enfriamiento del edificio, que además cuenta con cuatro subsuelos y planta baja.

Según la Policía de la Ciudad, la alarma se activó poco después de las 9:00, lo que dio inicio a un rápido operativo de Bomberos, SAME y unidades policiales. Trece dotaciones de bomberos trabajaron para controlar la propagación de las llamas.

Mientras tanto, 200 personas fueron evacuadas de manera preventiva. “Todo el edificio se autoevacuó en orden, sin incidentes y siguiendo los protocolos de emergencia”, informaron las fuentes.

El fuego fue controlado alrededor de las 10:00, utilizando una línea de 45 milímetros para extinguir los focos activos. Se realizaron tareas de enfriamiento para evitar que el incendio se reactivara.

Desde el SAME confirmaron que no hubo heridos ni personas afectadas por inhalación de humo, aunque una ambulancia permaneció en el lugar como medida preventiva. Bomberos añadieron que no hubo daños estructurales y que el fuego no se propagó a otros pisos.

Hipótesis del incendio

La principal teoría apunta a un desperfecto eléctrico en la torre de enfriamiento, aunque las pericias judiciales determinarán la causa exacta. Defensa Civil inspeccionó las instalaciones para descartar riesgos adicionales, y el edificio permanecerá con acceso restringido hasta completar la evaluación técnica.

El tránsito en los alrededores se mantuvo reducido durante más de una hora, con desvíos preventivos para evitar congestiones. Hacia el mediodía, el operativo fue finalizado, aunque bomberos y personal de mantenimiento continuaron con tareas de verificación y limpieza.

