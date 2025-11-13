“Welcome!”: Mallku sorprende hablando inglés a visitantes en la isla del Titicaca

Un mallku sorprendió a turistas extranjeros en la provincia Manco Cápac al darles la bienvenida en inglés, destacando la importancia del turismo para la región.
13/11/2025 12:22
En la provincia Manco Cápac, a orillas del Lago Titicaca, se vivió un momento que se volvió viral en redes sociales: un mallku dio la bienvenida a los turistas hablando en inglés.
En la imagen compartida, se puede escuchar al representante local decir:
“Everyone comes to this island, and I'm happy that everyone is happy. Welcome to all these people”.
Con su saludo, el mallku expresó la alegría de recibir a visitantes de otros países y resaltó la importancia del turismo como motor de desarrollo económico para la región.
Los turistas destacaron la calidez de los habitantes y la relevancia de mantener el turismo activo, no solo como una experiencia cultural, sino también como una fuente de ingresos para la comunidad.
