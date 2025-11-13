“¡Cometí un error, maté a mi ex!”: Confesó con frialdad el feminicida de una enfermera

Una joven enfermera de 31 años fue brutalmente asesinada en su vivienda del barrio Gorriti, en la provincia de Jujuy (Argentina). El principal sospechoso, su expareja, fue detenido luego de confesar el crimen ante las autoridades.

El hecho ocurrió el lunes por la noche en una vivienda ubicada sobre la calle Campero al 400. La víctima fue identificada como Daniela Araceli Mamani, quien fue hallada sin vida con múltiples puñaladas en distintas partes del cuerpo.

Horas después, el martes por la mañana, Matías Manuel Tinte, de 36 años, se presentó en la Seccional 1° y, con frialdad, confesó ante los agentes: “Cometí un error, maté a mi ex”. Inmediatamente fue detenido, mientras un grupo de efectivos se trasladó hasta el domicilio, donde confirmaron el asesinato.

Los vecinos del barrio relataron que minutos antes del crimen se escucharon gritos y una fuerte discusión. “Se oía que ella pedía auxilio”, contaron. Alarmados, llamaron al 911 para denunciar un posible hecho de violencia de género.

Sin embargo, según consta en el libro de novedades policiales, dos efectivos llegaron al lugar pero no ingresaron a la vivienda, argumentando que no contaban con la autorización del fiscal especializado. Este accionar está ahora bajo investigación.

El femicida fue imputado formalmente por “homicidio doblemente agravado por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género”, y se dispuso su prisión preventiva. En tanto, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue del Poder Judicial en el barrio Alto Comedero, donde se le practicó la autopsia para precisar la causa de muerte.

El crimen generó conmoción y repudio en la comunidad jujeña. Familiares y amigos de Daniela expresaron su dolor en redes sociales: “Como te vamos a extrañar, primita mía. Que Dios te tenga en su gloria y que brille la luz que no tiene fin. Ahora sos una estrella más en el cielo”, escribió una de sus familiares.

“¡Cometí un error, maté a mi ex!”: Confesó con frialdad el feminicida de una enfermera. Foto: Facebook Daniela Araceli Mamani

