“Cíclope”: un gato nace con un solo ojo y conmociona a Brasil (VIDEO)

El nacimiento de un gatito causó sorpresa al venir al mundo con un solo ojo.

Ligia Portillo

13/11/2025 11:16

“Cíclope”: un gato nace con un solo ojo y conmociona a Brasil (VIDEO). Foto: Freepik
Brasil

Un nacimiento poco común y sorprendente dejó atónitos a los vecinos del distrito de Nova Conquista, en el interior del municipio de Vilhena, en el estado brasileño de Rondônia. Un gato vino al mundo con un solo ojo, debido a una rara condición congénita conocida como ciclopía.

La ciclopía es un trastorno que provoca que el animal tenga un solo ojo en la zona donde normalmente se desarrollaría la nariz. Esta anomalía le generó graves dificultades respiratorias y, lamentablemente, el felino sólo pudo sobrevivir un día tras su nacimiento.

El inusual caso rápidamente se volvió viral en redes sociales, con vecinos y amantes de los animales compartiendo imágenes y videos del pequeño gato, apodado cariñosamente “Cíclope”. Especialistas explican que, aunque es extremadamente raro, este tipo de malformaciones ocurre ocasionalmente en animales debido a alteraciones durante el desarrollo embrionario.

El triste caso de Cíclope pone en evidencia tanto la fragilidad de la vida como la sorprendente diversidad de la naturaleza, dejando una mezcla de asombro y conmoción entre quienes lo conocieron.

