¿Qué significa el 11/11 y cómo aprovechar su energía espiritual?

Hoy se abre el esperado Portal 11/11, una fecha considerada por tradiciones esotéricas y espirituales como el día de mayor concentración de energía para la iluminación, la sanación y la manifestación consciente. Si tienes un deseo o buscas una transformación profunda, la energía cósmica de esta jornada converge para amplificar tus intenciones.

¿Por qué es poderoso el 11/11?

La magia del Portal 11/11 reside en la combinación de tres elementos simbólicamente potentes:

El número maestro 11: En numerología, el 11 es un "número maestro" asociado con la intuición, la iluminación espiritual y el despertar de la conciencia. Simboliza un canal de energía que conecta el mundo físico con el espiritual, invitándonos a alinear nuestras acciones con nuestro propósito de vida. El patrón del espejo (11:11): Ver esta secuencia repetida se interpreta como una señal de sincronía del universo, indicando que tus pensamientos están manifestándose con mayor rapidez. Simboliza la apertura de un portal energético donde la vibración planetaria se eleva. Alineación cósmica anual: Cada 11 de noviembre se activa un flujo de energía que permite la expansión espiritual y una conexión más directa con planos superiores o guías, ideal para la manifestación consciente.

Ritual del Portal 11/11: Alineación con el Propósito del Alma

Para aprovechar esta ventana energética, te presentamos un ritual sencillo de intención y liberación. El objetivo es liberar lo viejo y manifestar nuevos estados desde la coherencia del corazón.

Materiales necesarios

Una vela blanca o dorada.

Un cuarzo transparente o amatista (opcional).

Papel y pluma.

Incienso o esencia (lavanda, sándalo o copal).

Pasos para el Ritual

Limpieza y apertura: Enciende la vela y el incienso. Respira profundamente tres veces.

Recita la intención: “Activo la energía del Portal 11/11. Me abro a recibir la guía divina, la claridad y el amor del universo. Todo lo que ya cumplió su propósito se libera con amor.” Agradecimiento y cierre de ciclos: En un papel, escribe todo aquello (emociones, patrones, situaciones) que agradeces y estás listo(a) para liberar.

Léelo en voz alta y declara: “Te libero con amor. Agradezco lo que me enseñaste y dejo espacio para lo nuevo.” (Puedes quemar el papel con cuidado o guardarlo bajo una piedra por la noche). Manifestaciónconsciente: En un segundo papel, escribe lo que deseas manifestar, enfocándote en sentimientos y estados del ser (ej.: paz, abundancia, amor verdadero, equilibrio), más que en objetos materiales.

Sujeta el cuarzo (si lo tienes) y repite la afirmación: “Yo soy energía creadora. Lo que pienso, siento y creo se manifiesta en armonía divina. En este portal 11/11, me alineo con mi propósito y abro mi corazón a los milagros.”

Guarda este papel en un lugar sagrado.

Utiliza la energía de este día para poner una intención clara y consciente en tus metas y objetivos, sabiendo que el universo está amplificando tu capacidad de crear tu realidad.

Con información de El Heraldo de México.

