La actriz Shay Mitchell, conocida por su papel en la popular serie Pretty Little Liars, se encuentra en el centro de una intensa controversia en redes sociales tras anunciar el lanzamiento de "Rini", su nueva línea de productos de cuidado de la piel dirigida específicamente al público infantil.

La marca "Rini" incluye mascarillas, hidrogel y cremas suaves. Mitchell explicó que la idea surgió de la curiosidad de sus propias hijas, quienes querían usar sus mascarillas faciales, y de la necesidad de crear productos seguros y adaptados para los más pequeños.

La justificación: "self-care" vs. belleza

En una publicación de Instagram, la actriz enfatizó que la marca no se centra en la belleza, sino en el "cuidado personal" (self-care) y en crear momentos de conexión familiar.

"El concepto de Rini es enseñar a nuestros hijos que cuidar de sí mismos puede ser algo divertido, suave y seguro... Los niños son naturalmente curiosos y en lugar de ignorarlo, podemos abrazarlo con productos seguros y amables", escribió Mitchell.

Según un comunicado de prensa de la marca, todos los productos de Rini pasan por rigurosas pruebas clínicas y son supervisados por un "toxicólogo pediátrico" para garantizar su seguridad.

Imágenes de la campaña. Instagram: @shaymitchell

Ola de críticas y preocupación por la autoestima

A pesar de la justificación de Mitchell, el proyecto ha provocado una ola de rechazo, especialmente por parte de padres y expertos que consideran innecesario y potencialmente dañino introducir rutinas de cuidado de la piel a edades tan tempranas, según informa el medio Meganoticias.

Los comentarios en redes sociales apuntan a la preocupación de que se esté normalizando la presión por la apariencia física y la ansiedad por el envejecimiento desde la niñez: "Esto parece un nuevo episodio de Black Mirror", fue uno de los comentarios más repetidos. Otros mensajes criticaron: "No es demasiado tarde para borrar esta publicación" y "Una vez más estamos sometiendo a las niñas a comportamientos adultos".

La controversia destaca un debate creciente sobre los límites de la industria de la belleza y el cuidado personal, y si este tipo de productos contribuyen a acelerar la edad en que los niños y niñas comienzan a preocuparse por su aspecto.

Mira la programación en Red Uno Play