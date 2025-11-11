Paris Jackson, hija del legendario cantante Michael Jackson, sorprendió a sus seguidores al confesar que el consumo de drogas en su juventud le dejó una secuela física permanente: un tabique nasal perforado.

La modelo y cantante, de 27 años, explicó en redes sociales que el daño se produjo cuando tenía alrededor de 20 años y que desde entonces vive con un pequeño agujero en el cartílago que separa sus fosas nasales.

“Sí, tengo el tabique perforado… exactamente por lo que creen que proviene. No consuman drogas, niños”, escribió Paris.

Jackson relató que la abertura es tan grande que incluso podría pasar un espagueti de un lado al otro, aunque aseguró que no tiene planes de someterse a cirugía para repararlo.

“No quiero operarme porque necesitaría analgésicos, y no quiero volver a eso”, explicó.

La artista recordó que lleva cinco años sobria, algo que ya había compartido en enero pasado a través de Instagram, donde agradeció a su entorno por el apoyo durante su proceso de recuperación.

