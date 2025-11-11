Revelan la causa de muerte de Ace Frehley, legendario guitarrista de KISS

El misterio que rodeaba el fallecimiento de Ace Frehley, el icónico guitarrista y cofundador de KISS, fue resuelto. El informe forense del condado de Morris, publicado este lunes 10 de noviembre, confirma que el músico de 74 años murió a consecuencia de un traumatismo craneal grave sufrido tras una caída accidental en su residencia de Nueva Jersey.

Frehley, conocido mundialmente como el "Spaceman" de KISS, falleció el pasado 16 de octubre. El informe detalla que las lesiones incluyeron una fractura en la parte posterior del cráneo, un hematoma subdural y un derrame cerebral. A pesar de recibir atención de urgencia, las heridas resultaron irreversibles, informa ABC.es.

¿Qué desencadenó el fatal desenlace?

Medios como 'TMZ' señalaron que, debido a la gravedad de su condición, el artista fue mantenido con soporte vital durante varios días hasta que su familia tomó la "difícil decisión de dejarlo ir".

Este fatal accidente doméstico se había producido semanas antes de su muerte. A finales de septiembre, Frehley había comunicado a sus seguidores que un "pequeño accidente" lo obligaba a cancelar algunas fechas de su gira. Días más tarde, el 6 de octubre, anunció la suspensión del resto de sus compromisos de 2025 debido a "problemas médicos continuos".

El adiós de la familia y de KISS

El entorno cercano del guitarrista expresó su profundo dolor en un comunicado difundido por Rolling Stone: "Nos sentimos completamente devastados y con el corazón roto. Pudimos acompañarle con amor, pensamientos pacíficos y palabras de consuelo hasta su último aliento".

Tras la revelación de la causa de su muerte, la ola de homenajes se reavivó. Sus excompañeros de KISS, Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, le rindieron tributo, recordando a Ace Frehley como "una parte esencial de la historia de la banda" y un "espíritu libre imposible de reemplazar".

Nacido en el Bronx en 1951, Ace Frehley revolucionó el rock and roll con su estilo explosivo y sus guitarras que emitían luces y humo, cimentando su estatus como uno de los iconos más reconocibles del rock. Su legado, marcado por su carrera con KISS y su prolífica trayectoria en solitario, resonará por siempre en la historia de la música.

