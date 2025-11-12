¡Tráfico salvaje! Hipopótamos interrumpen la rutina de un pueblo en Sudáfrica (Video)

Un par de hipopótamos se convirtieron en las estrellas del día en el pequeño pueblo de Santa Lucía, en la provincia sudafricana de KwaZulu-Natal, tras protagonizar un curioso embotellamiento. El insólito momento, captado en video, muestra a los gigantes animales caminando con total calma por la vía principal, mientras vehículos y transeúntes se detenían, entre la sorpresa y la fascinación.

Aunque para los visitantes la escena resulta tan surrealista como encantadora, los habitantes del lugar aseguran que ya están acostumbrados a convivir con estos imponentes vecinos. Santa Lucía colinda con el Parque de los Humedales de iSimangaliso, un área protegida donde los hipopótamos viven libremente y suelen salir del estuario al caer el sol para pastar en los jardines y zonas urbanas cercanas.

Los expertos explican que este comportamiento es común en la región, especialmente durante la noche, cuando los animales buscan alimento. Sin embargo, el cruce diurno de estos ejemplares causó asombro y una buena dosis de respeto entre quienes presenciaron el inusual “atasco salvaje”.

Entre bocinas contenidas y teléfonos grabando, los hipopótamos siguieron su camino sin inmutarse, recordando a todos que, en Santa Lucía, la naturaleza tiene siempre la última palabra.

Mira el video:

