¡Asombroso! Estatua de la Virgen María “sobrevive” a devastador tornado en Brasil

La imagen permaneció intacta en Paraná tras la devastación del tornado que pasó por la región.

Ligia Portillo

12/11/2025 9:14

¡Asombroso! Una estatua de la Virgen María “sobrevive” a devastador tornado en Brasil. Foto: Red Uno
Brasil

La naturaleza mostró su fuerza, pero la fe se mantuvo firme. Tras el paso de un tornado que arrasó gran parte de Paraná, en Brasil, una imagen de la Virgen María quedó intacta en medio del caos, rodeada por escombros y destrucción.

El fenómeno, registrado en video por el usuario @sergiocamargovereador, muestra cómo la estatua permanece en pie mientras árboles caídos, techos arrancados y vehículos destrozados rodean el lugar.

Para muchos, esta escena se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia ante la fuerza implacable de la tormenta.

El paso del tornado dejó importantes daños materiales en la región, pero esta imagen se viralizó rápidamente, generando asombro y comentarios sobre cómo “la fe puede sostenernos incluso en los momentos más difíciles”.

