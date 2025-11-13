Cochabamba comienza a iluminarse con el espíritu de la Navidad. Desde la zona sur de Cochabamba, específicamente en la avenida Suecia, muy cerca del icónico Biblioavión, ya se pueden ver los primeros indicios de la decoración navideña: postes engalanados con campanas, moños y pequeños arbolitos que anticipan la temporada festiva.

Desde el lugar se puede ver el avance del gigantesco árbol de Navidad que se instalará en la avenida. “Se ha dividido en tres partes. La base ya está cubierta con foquitos navideños y en los próximos días se completarán las secciones restantes para finalmente colocar la estrella”, explicó un funcionario, mientras invitaba a los transeúntes a acercarse y apreciar la magnitud de la obra.

El encendido oficial de las luces de la ciudad se realizará el 1 de diciembre, comenzando en el Cristo de la Concordia, donde se encuentra el árbol más grande de Cochabamba y, posiblemente, de todo el país. Además, se han concluido los trabajos de decoración en la Plaza Colón y el Prado Cochabamba, puntos que también prometen convertirse en escenarios perfectos para fotos y videos familiares.

Cochabamba arma el árbol navideño más grande del país y se viste de luces para la Navidad. Foto: Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba

Los vecinos muestran su entusiasmo. “Cuando se prenda todo, vamos a venir en familia. La plaza y los adornos quedan muy bonitos cada año”, comenta un residente mientras observa los preparativos. La población asegura que, una vez activadas las luces, la ciudad se llenará de turismo nocturno, transformando las noches cochabambinas en un espectáculo de color y alegría.

Este año, la ciudad se engalanará con un total de 10.5 millones de foquitos, reforzando la tradición que llevó a que Cochabamba fuera declarada oficialmente como Ciudad de la Navidad. Sin duda, la ciudad se prepara para recibir a grandes y chicos con un ambiente lleno de luz, magia y expectativas.

