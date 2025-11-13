Super Sexi Boys: ¿Separación, nuevos integrantes y un “querubín celestial”? ¿Sabes quién es?

De la noche a la mañana, los Super Sexy Boys, la boy band boliviana que se volvió viral en TikTok, no solo sorprendieron con su éxito, sino también con un anuncio que nadie esperaba, su separación. Pero como si eso fuera poco, la banda aprovechó la coyuntura para presentar nuevos integrantes, provocando un revuelo inmediato en redes sociales.

El foco de los debates se ha centrado en “el querubín celestial”, un joven artista. Su nombre real es Jerome, un trapero boliviano que fusiona funk y trap, experimentando con sonidos urbanos poco explorados en Bolivia. “A mí me gusta su propuesta musical, no creo que deba unirse a los Super Sexi Boys”, comenta un seguidor en redes.

Entre las nuevas caras, destacan: Jerome, el querubín celestial, reemplazante de Romeo Celestial. Mister Master Boy, reemplazo de Master Boy. Alex el bailarín, quien toma el lugar de Héctor el bailarín y promete innovar con coreografías y vestuarios.

Los integrantes aseguran que habrá nuevo merchandising, videos y presentaciones, con planes de grabar en lugares icónicos de Santa Cruz de la Sierra y lanzar “ropa y videoclips”. En sus propias palabras: “Pronto vamos a cambiar todo, todo. Bolivia, vas a ver. Para el amor de mi país Bolivia… ¡Bum!”

Lo que está claro es que, más allá del talento o las críticas, los Super Sexy Boys han logrado algo histórico: provocar el primer drama boy band boliviano. Con millones de visualizaciones en TikTok y un público dividido entre la nostalgia de los antiguos integrantes y la curiosidad por los nuevos, la banda sigue demostrando que, en la era digital, la viralidad y los memes pueden tener tanta fuerza como la música misma.

