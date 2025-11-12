Los Super Sexy Boys se separan: uno de sus integrantes abandona el grupo, ¿de quién se trata?

La agrupación boliviana Super Sexy Boys, originaria de Quillacollo, Cochabamba, vivía uno de sus mejores momentos artísticos después del rotundo éxito de su tema “Sentimiento”, que en menos de un mes se volvió viral en redes sociales.

La canción fue replicada por miles de usuarios, influencers, deportistas y hasta por equipos internacionales como el Chelsea FC de Inglaterra, clubes franceses y la página oficial de la Copa Libertadores, que se sumaron al fenómeno.

El grupo, integrado por Cris Beltrán, Sexy Man, Master Boy, Black Boy, y Romeo Celestial, se presentaba como una Boy Band Boliviano, siendo un grupo carismático que rápidamente conquistó al público.

Sin embargo, en medio del ascenso, surgieron tensiones internas. Este martes se confirmó que Romeo Celestial decidió abandonar la agrupación para iniciar su carrera como solista.

“Nos dijo que quiere ser solista, quiere cantar y tiene talento. Yo creo que le irá mejor sin nosotros; además, creo que es el más talentoso del grupo”, declaró uno de los integrantes durante una transmisión en vivo.

La salida ha generado incertidumbre entre los fanáticos, quienes se preguntan qué pasará con los Sesy Boys y si podrán mantener el impulso que los llevó a convertirse en un fenómeno digital.

Por ahora, los demás miembros aseguraron que continuarán trabajando juntos, aunque no descartaron posibles cambios en su formación o estilo.

