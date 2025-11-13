Robó una cartera y huyó amenazando con un cuchillo en pleno mercado La Pampa (VIDEO)

Momentos de tensión se vivieron este miércoles cerca del mediodía en el mercado La Pampa, en la ciudad de Cochabamba, cuando un hombre robó una cartera y escapó amenazando con un cuchillo a todas las personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con el registro de las cámaras de seguridad, el sujeto aprovechó un descuido para arrebatar la cartera y salir corriendo. En su intento por huir, levantó un cuchillo con el que intimidaba a los comerciantes y transeúntes que intentaban detenerlo.

Las imágenes muestran cómo el delincuente atraviesa los pasillos del mercado con el arma en la mano, mientras la gente se aparta para evitar ser atacada.

Hasta el momento, no se informó si el responsable fue identificado o detenido. Sin embargo, los comerciantes del mercado piden mayor presencia policial, ya que aseguran que los robos en la zona son cada vez más frecuentes.

Mira el video:

