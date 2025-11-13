TEMAS DE HOY:
juez Wilber Cruz Santa Cruz

24ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¡Confirmado! Este viernes hay feriado en Cochabamba por el Bicentenario

El Ministerio de Trabajo confirmó que este viernes 14 de noviembre de 2025 será feriado departamental en Cochabamba y La Paz, con suspensión de actividades públicas y privadas.

Silvia Sanchez

13/11/2025 13:41

Imagen captura RR.SS.
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

En el marco del Bicentenario de Bolivia, este viernes 14 de noviembre de 2025 se celebrará un feriado departamental en Cochabamba y La Paz, con suspensión de actividades públicas y privadas, confirmó el Ministerio de Trabajo.

El comunicado oficial señala:

“En conmemoración a la Batalla de Aroma, el Ministerio de Trabajo comunica a la población que el día viernes 14 de noviembre de 2025 se constituye en feriado departamental con suspensión de actividades públicas y privadas en todo el departamento de Cochabamba, esto en el marco del Bicentenario de Bolivia”.

La medida es de cumplimiento obligatorio, conforme al parágrafo I del artículo 48 de la Constitución Política del Estado, y fue establecida mediante el Decreto Supremo 5328, que declara feriados departamentales por el Bicentenario únicamente para la presente gestión.

El objetivo de este feriado es resaltar hechos históricos memorables y conmemorar los momentos más importantes de la lucha por la independencia del país.

Imagen captura RR.SS.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD