¡Confirmado! Este viernes hay feriado en Cochabamba por el Bicentenario

En el marco del Bicentenario de Bolivia, este viernes 14 de noviembre de 2025 se celebrará un feriado departamental en Cochabamba y La Paz, con suspensión de actividades públicas y privadas, confirmó el Ministerio de Trabajo.

El comunicado oficial señala:

“En conmemoración a la Batalla de Aroma, el Ministerio de Trabajo comunica a la población que el día viernes 14 de noviembre de 2025 se constituye en feriado departamental con suspensión de actividades públicas y privadas en todo el departamento de Cochabamba, esto en el marco del Bicentenario de Bolivia”.

La medida es de cumplimiento obligatorio, conforme al parágrafo I del artículo 48 de la Constitución Política del Estado, y fue establecida mediante el Decreto Supremo 5328, que declara feriados departamentales por el Bicentenario únicamente para la presente gestión.

El objetivo de este feriado es resaltar hechos históricos memorables y conmemorar los momentos más importantes de la lucha por la independencia del país.

Imagen captura RR.SS.

