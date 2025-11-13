“Cumplí mi sueño de representar a mi país, Bolivia”: Fabián Borda tras el Mundial Sub17

Fabián Borda, arquero de la selección boliviana Sub17 y jugador del club Atlético Tucumán de Argentina, compartió su emoción tras la participación de Bolivia en el Mundial de la categoría que se desarrolla en Catar. En diálogo con el programa El Mañanero de la Red Uno de Bolivia, el guardameta manifestó su orgullo por cumplir un sueño que tenía desde niño.

“Cumplí lo que había soñado desde chico, de representar a mi país. No me la creía y, sobre todo, muy emocionado y orgulloso por cantar el himno de mi país, es algo increíble”, expresó Borda.

Aunque no tuvo participación en los partidos del torneo, el arquero fue una pieza clave en la clasificación de Bolivia al Mundial durante el Sudamericano Sub17.

“Es una linda oportunidad que nos dieron a todos, una gran experiencia. Todo fue excelente, desde el hotel hasta la cancha donde entrenamos y jugamos. Dejamos el nombre del país en alto y ahora estamos enfocados en el próximo Sudamericano, que es una bonita oportunidad”, señaló.

Borda también habló sobre los próximos desafíos del grupo juvenil:

“En el próximo Sudamericano, con mi camada, buscaremos la clasificación al próximo Mundial. Estamos con mucha confianza en nosotros y predispuestos a los entrenamientos que se vienen. Me siento tranquilo porque la camada que viene es muy buena; tengo compañeros que conozco y podemos hacer grandes cosas para seguir dejando el nombre del país en alto”.

Finalmente, el joven arquero reflexionó sobre los aspectos a mejorar en el fútbol boliviano:

“El tema físico es algo que se vio notoriamente y tenemos que trabajarlo. Ya sea en los clubes o personalmente, se puede mejorar. Creo que debemos enfocarnos más en lo físico, en la cabeza y también en lo táctico y técnico; en Bolivia hay talento, solo hay que trabajarlo más”.

La selección boliviana Sub17 retornó la jornada del jueves por la tarde a territorio nacional, tras su participación en el Mundial de la categoría donde obtuvo dos derrotas y un empate. Integró el Grupo A, junto a Catar, Italia y Sudáfrica.

