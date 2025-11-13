TEMAS DE HOY:
juez Wilber Cruz Santa Cruz

24ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Atención normal en Emapa tras intervención; precios más bajos que en el mercado, según amas de casa

La población acudió masivamente a abastecerse de productos de la canasta básica familiar, destacando el arroz, el aceite y el azúcar.

Charles M. Flores

13/11/2025 13:22

Amas de casa señalan precios bajos en Emapa tras intervención y atención normal. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Tras la intervención del Gobierno en las instalaciones de Emapa debido a denuncias de presuntos actos de corrupción, la atención al público se desarrolla con normalidad, según constató nuestro equipo de prensa de Notivisión este jueves en la zona norte de Santa Cruz.

La población acudió masivamente a abastecerse de productos de la canasta básica familiar, principalmente de arroz, aceite y azúcar. Según los compradores, los precios son significativamente más bajos que en el mercado.

“Compré arroz, 5 kilos a Bs. 30. Es mucho más barato que en el mercado”, señaló una joven ciudadana. Otra clienta dijo que adquirió aceite a Bs. 18 el litro y azúcar a Bs. 6 por kilo, confirmando que los costos resultan más accesibles.

“Está todo normal, la Atención es mínima, vine y pude comprar tranquilamente”, aseguró.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD