Atención normal en Emapa tras intervención; precios más bajos que en el mercado, según amas de casa

Tras la intervención del Gobierno en las instalaciones de Emapa debido a denuncias de presuntos actos de corrupción, la atención al público se desarrolla con normalidad, según constató nuestro equipo de prensa de Notivisión este jueves en la zona norte de Santa Cruz.

La población acudió masivamente a abastecerse de productos de la canasta básica familiar, principalmente de arroz, aceite y azúcar. Según los compradores, los precios son significativamente más bajos que en el mercado.

“Compré arroz, 5 kilos a Bs. 30. Es mucho más barato que en el mercado”, señaló una joven ciudadana. Otra clienta dijo que adquirió aceite a Bs. 18 el litro y azúcar a Bs. 6 por kilo, confirmando que los costos resultan más accesibles.

“Está todo normal, la Atención es mínima, vine y pude comprar tranquilamente”, aseguró.

