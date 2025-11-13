Juan Sebastián Viveros Lino, un joven de 24 años, continúa internado en una clínica privada en la zona del canal Isuto, tras sufrir un grave accidente de tránsito en la avenida Alemania. El hecho ocurrió cuando el motociclista impactó contra la puerta de un vehículo y terminó cayendo debajo de un camión, siendo arrollado por sus ruedas.

Milagrosamente, Viveros sobrevivió, pero las secuelas fueron severas. De acuerdo con el informe de sus familiares, los médicos debieron intervenirlo quirúrgicamente de urgencia.

“Se le ha abierto el estómago porque los intestinos estaban afectados y se le retiró una parte del intestino delgado. Además, tiene múltiples lesiones en la cabeza”, relató su hermana, Leticia Viveros, visiblemente afectada.

El joven permanece en estado delicado, aunque estable, bajo estricta observación médica y con un diagnóstico de 90 días de impedimento. “Estamos esperando día a día los informes médicos, pero él sigue muy débil. Lo único que pedimos es que los conductores responsables del accidente se hagan cargo de los gastos y nos ayuden”, agregó Leticia.

La familia enfrenta una situación económica crítica:

“La deuda ya supera los 40 mil bolivianos y apenas han pasado cuatro días desde el ingreso. No tenemos ayuda, la familia está cubriendo todos los gastos”, señaló.

Los conductores implicados fueron sometidos a una audiencia cautelar en días pasados y actualmente se encuentran en libertad, según la familia.

“Sí, hay gastos que pagar y son muy costosos. No tenemos ayuda; es la familia la que está cubriendo todos los gastos en este momento”, lamentó la hermana del joven.

